視覚障害者が安全に電車に乗るための訓練で、白杖を使う参加者＝2日午後、JR品川駅国土交通省は2日、JR品川駅（東京）のホームで、視覚障害者が白杖を使って安全に電車に乗るための訓練を実施した。目が見えにくい人が駅で歩く際の注意点をまとめた訓練用資料を昨年秋に公表しており、全国の鉄道会社や当事者らによる同様の取り組みを普及させたい考え。参加者は歩行訓練士に付き添われ、白杖を左右に振って障害物の有無を確認