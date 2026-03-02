3日から4日にかけ、関東甲信地方で降雪が予想されていることを受け、JR東日本は中央線特急列車で遅れや運休のおそれがあると注意を呼びかけました。JR東日本は、3日火曜日の夕方から4日水曜日の早朝にかけて関東甲信地方で降雪が予想されているため、「あずさ」や「かいじ」など中央線特急列車の運行に大幅な遅れや運休などが発生する恐れがあるとして、注意を呼びかけています。今後、気象情報や最新の運行状況を確認の上、時間に