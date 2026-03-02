焼肉レストランの安楽亭では、2026年3月8日まで、今年2月に29日がなかったことにちなんだ特別企画「幻の肉の日祭り」を開催しています。定番人気の「ファミリーカルビ」もお得に3月8日まで、"29日がない2月"にちなんだ特別企画を開催中。家族や友人とでも、おひとりさまでも楽しめるクーポンが揃っています。・「ファミリーカルビ」が特別価格安楽亭の定番メニュー「ファミリーカルビ」が、肉の日にちなんだ特別価格になっています