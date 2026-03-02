東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。チラシの売り出し期間は、2026年2月28日から3月6日までです。95円商品をチェック！編集部が注目したのは、3月3日（火）のお買い得品です。まずは「88円均一セール」（税込95円）の対象商品をチェックしていきましょう。●雪国ぶなしめじ／まいたけ／エリンギ