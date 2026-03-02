自宅で大麻などを所持した罪に問われいている46歳の中学校教諭を県は2日付けで懲戒免職処分としました。県教育庁は「教職員の自覚を欠く前例のない事案だ」として再発防止に努めることにしています。「このたびは誠に申し訳ございませんでした。」2日付けで懲戒免職となったのは、湯沢市角間に住む横手市立十文字中学校の教諭、小場康平被告46歳です。小場被告は去年9月に、自宅で大麻と幻覚作用を引き起こす、いわゆるマジックマ