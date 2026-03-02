去年2月、北秋田市で新聞配達中の女性を車ではねて死亡させたとして危険運転致死の罪に問われている男の裁判で、検察が懲役12年を求刑しました。弁護側は懲役4年の判決を求めています。起訴されているのは北秋田市の無職若松大和被告、現在は鈴木大和被告37歳です。起訴状などによりますと鈴木被告は去年2月、酒を飲んだあとに普通乗用車を運転し、北秋田市元町の市道で新聞配達をしていた56歳の女性をはねて死亡させたとして危険