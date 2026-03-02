シネマート新宿ほかで公開中の映画『ロビー！ 4000億円を懸けた仁義なき18ホール』の本編映像が公開された。 参考：『ロビー！』ハ・ジョンウのメッセージ動画公開“好きな俳優”妻夫木聡とのエピソードも 本作は、ハ・ジョンウ演じる新進テック企業の若社長チャンウクが4兆ウォン（＝4000億円）級の国策事業に食い込むため、人生初の接待ゴルフに挑み、倒産危機を乗り越えようとする