昨年（2025年）3月、岡山市南区で発生した大規模山林火災についてです。警察は、火災の原因は木の枝などを焼却した際の火が燃え移ったためとして、岡山市の男性を書類送検しました。 【写真を見る】昨年3月に岡山市南区で発生した大規模山林火災で岡山市の男性を書類送検伐採した木の枝などを焼却した際に火が燃え移った疑い 重過失失火と森林法違反の疑いで書類送検されたのは、岡山市の82歳の男性です。昨年3月23日に岡山市