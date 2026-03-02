日銀が２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円９８～００銭と前営業日比９０銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円９１～９５銭と同５１銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７１５～１７ドルと同０．０１００ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS