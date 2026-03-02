（台南中央社）南部・台南市塩水区で2日、年に一度のロケット花火祭り「塩水蜂炮」が始まった。同市の黄偉哲（こういてつ）市長は祭りの幕開けを告げる式典で、ロケット花火の魅力と迫力を楽しんでほしいと来訪を呼びかけた。旧正月（春節）を締めくくる旧暦1月15日の元宵節（今年は3月3日）に合わせた恒例イベント。無病息災の願いを込めて、塩水武廟のみこしが2日間にわたって市内を練り歩き、コースの道路周辺には大小さまざま