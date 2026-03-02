ハンカチやポーチ、バッグなど、大人女子の心をくすぐるアイテムを多数展開しているフェイラー。今年はブランドのギフトコンセプトショップ「LOVERARY BY FEILER」が10周年の節目を迎え、記念ポップアップイベント「LOVERARY LAND」を、2月27日から3月5日の期間限定で開催しています。春色の遊園地のような世界観で作られた本イベントにお邪魔し、イベントの見どころをご紹介します！■10周年をお祝いする夢色のテーマパークイベン