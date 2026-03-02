マンフロットの三脚バッグ「MB MBAG75N」が、Amazonで24%OFFの6,218円で販売されている。 縮長75cmまでの三脚に対応するバッグ。マンフロットのXPRO三脚/雲台シリーズなど、比較的コンパクトな三脚にフィットする。 筆者の場合、車で撮影に行くことが多く、そのときについむき出しのままトランクに置いて移動することも多い。するとカーブなどで動いてしまい、三脚やトランクに傷が付いてしまう。そうした悩み