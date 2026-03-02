2月28日、名鉄百貨店が71年の歴史に幕を下ろしました。最終日は多くの買い物客が詰めかけ、セレモニーでは感謝の声が響きました。 ■「ありがとう」「お疲れ様でした」最後の1日 最後の開店を前にできた長い行列。「71年分の感謝」と書かれた号外も配られました。犬塚篤史本店長が「最後の最後まで、お客さま一人一人に感謝の言葉を添えて届けてください」と挨拶し、店はオープン。入る客には、1本ずつ