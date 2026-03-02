ドルトムントは2日、キャプテンを務めるドイツ代表MFエムレ・ジャンの負傷について発表した。ジャンは現地時間2月28日に行われたブンデスリーガ第24節のバイエルン戦に先発出場したが、39分の競り合いで左ひざを痛め、一度はプレーを継続したものの、アディショナルタイムにラミ・ベンセバイニとの交代を余儀なくされた。クラブの発表によると、ジャンは左ひざ前十字じん帯断裂の大ケガを負い、数カ月間の長期離脱が見込まれて