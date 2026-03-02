2月第4週（2月24日～2月27日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇2月24日 ゴールドマン・サックス社債／ゴールド・エクイティ・バランス戦略ファンド２０２６－０２ 運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２（円結びⅤ２０２６－０２） 運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ ジャパン・コンテンツ