村岡県政4期目が本格始動です。一般会計の総額が7800億円余りの県の新年度当初予算案などを審議する、山口県議会3月定例会が開会しました。2月の県知事選挙で4選を果たした村岡知事は冒頭、所信を述べました。（村岡知事）「私は『成長と安心の好循環』により、県民の誰もが豊かさと幸せを実感できる山口県を実現するため、自ら先頭に立ち、県民の皆様方と力を合わせ、全身全霊で取り組んでまいる所存」県の新年度当初予算案は、一