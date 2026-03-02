明治安田J1百年構想リーグ。 2月28日に行われたウエストグループの第4節「V・ファーレン長崎」は、ホームで「セレッソ大阪」に競り勝ち、ピーススタジアムでの “J1初勝利” を挙げました。 V・ファーレンは、前節2得点の活躍を見せたJリーグ史上初のジャマイカ人選手、ノーマン キャンベルを先発に起用。 J1で8年ぶりの勝利を挙げた前節の勢いそのままに、この試合も序盤から