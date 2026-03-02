2026年3月1日、香港メディア・香港01は、中国の海上油田で初めてドローンによる大規模運用が実現し、年間約1500万元（約3億4000万円）のコスト削減と2万5000トンの二酸化炭素（CO2）排出削減を達成したと報じた。記事は、2月28日に広西チワン族自治区の北部湾海域にある油田で、ドローンシステムの運用プロジェクトが正式に始動したと紹介。中国の海上油田におけるドローンの大規模な作業導入は初の事例であり、海洋エネルギー開発