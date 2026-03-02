中国商務部の報道官が3月2日、英国による中国企業制裁に関する記者の質問に答えました。英国外務省が2月24日、新たな対ロシア制裁措置を発表し、複数の中国企業が対象となりました。これを受けて、中国商務部の報道官は「英国はこれまでにも『ロシアとの関与』を理由に、繰り返し中国企業を制裁リストに追加してきた。こうした措置は国際法上の根拠を欠き、国連の承認も得ていない一方的な制裁であり、中国は強い遺憾の意を表明す