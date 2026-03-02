韓国３―３阪神ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の強化試合で韓国の１番に入った金倒永（キムドヨン）が持ち前のパンチ力を発揮した。五回、阪神の早川から左中間へ同点ソロを放ち、「集中すべきことに集中して、しっかり振ることができた」。２０２４年に韓国リーグで３８本塁打、４０盗塁を記録した２２歳の右打者。本大会でも打線のキーマンとなりそうだ。