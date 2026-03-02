◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームでオリックスと強化試合を行う。試合前のフリー打撃に吉田正尚、村上宗隆とともに、この日にチームに合流した岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）が登場。豪華な顔触れと豪快な打球に球場は大盛り上がりとなった。吉田が1セット目の最後に強振した打球が右翼席に突き刺さると、「おかえりなさい」のプラカードが揺