東京メトロは、改札を素通りできる「タッチレス自動改札機」の導入に向け、きょうから実証を始めました。【映像】タッチレス自動改札機を実証する様子小林香梨リポ「自分のスマホと自動改札機が連動することで、このようにタッチをしなくても通過することができます」タッチレス自動改札機は東京メトロと東芝などが開発したもので、利用者のスマートフォンと自動改札機がブルートゥース通信をすることで、素通りが可能になりま