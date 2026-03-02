WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)開幕を控える野球日本代表・侍ジャパンに、前回大会V戦士のムードメーカーがエールを送りました。侍ジャパンは1日に決起集会を開催。大谷翔平選手をはじめ多くの選手が自身のインスタグラムに集合写真を投稿しました。大谷選手の投稿には多くのコメントが付いていますが、その中には2023年大会で世界一に貢献したMLB・カージナルスのラーズ・ヌートバー選手のものも。ヌートバー選手は「Go