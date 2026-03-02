◆ 白球つれづれ2026・第9回いよいよWBC（ワールドベースボールクラシック、以下同じ）が3月6日に開幕する。2大会連続世界一を目指す侍ジャパンはメジャー組も合流した2、3日の対オリックス、阪神との強化試合を経て、初戦（6日）の台湾戦に臨む。先月末に行われた中日との強化試合は連勝。佐藤輝明、森下翔太ら阪神勢の打棒が爆発した初戦。牧秀悟と森下の「中大パワー」が目立った第2戦など、打撃陣の元気の良さが頼もしかっ