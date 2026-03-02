Image: Apple 2025年12月20日の記事を編集して再掲載しています。マグネットで充電できたら、そりゃあ便利ですよ。iPhone SEの販売終了とともに2025年登場したiPhone 16eは、Apple Intelligence対応のA18チップや48MP Fusionカメラを搭載し、税込10万円以下で購入できるのが強みでした。ただし弱点が1つ、MagSafeが非対応なこと。それが次期iPhone 17eで解消されるかもしれませんよ。iP