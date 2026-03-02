第６回ＷＢＣに臨む野球日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（２９＝ブルージェイズ）が２日にチーム本隊に合流し、オリックスとの強化試合が行われる京セラドーム大阪で会見に臨んだ。「皆さんの顔を見て気が引き締まる思いで、頑張ろうという気持ちになりました」と率直な思いを明かした上で「試合に出る出ない関係なく、チームに貢献したい。出たらバッテイングで少しでも貢献できるように頑張りたい」と所信表明。前夜は