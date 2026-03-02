筆者の友人A子さんの会社に、同い年で20代後半の天然で可愛らしい雰囲気の新入社員B美が入社しました。働くのが初めてらしいB美に対し、A子さんは事情を深く詮索せず、丁寧に仕事を教えていました。ある昼休み、ボーナスの話題で盛り上がる中、B美が質問してきたのですが……？ 合わない感覚、実は……