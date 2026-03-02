シンガーソングライターの近藤夏子とラジオDJのタケモトコウジが担当するラジオ番組で、「間に合った！間に合わなかった…」をテーマにメッセージを募集。間に合った安堵と、間に合わなかった悔しさが数々寄せられた。まずは、“ギリギリ間に合った”エピソードから。旅行業に携わるリスナーは、「海外旅行当日にパスポートを忘れたお客さんの対応で冷や汗をかいた」という。個人情報の観点から事前に預かることができない