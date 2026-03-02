■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）2/26、NYダウ＋17ドル高、49,499ドル2）2/27、NYダウ▲521ドル安、48,977ドル【こちらも】相場展望2月26日号米国株: トランプ関税がダッチロール、先行き不透明感が増す日本株: 「高市トレード⇒日銀人事」で日経平均は最高値更新が続く⇒慎重さ必要●2．米国株：イラン攻撃で原油価格高騰⇒高値警戒圏にある株価下落は避けられず1）米国のイラン攻撃で原油価格高騰⇒高値警戒圏に