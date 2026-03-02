映画『＃拡散』の初日舞台挨拶が2月27日、TOHOシネマズ日比谷にて実施され、主演の成田凌、共演の沢尻エリカ、山谷花純、赤間麻里子、船ヶ山哲、鈴木志音、そして白金監督が登壇した。【写真】ブラックドレスで登場した沢尻エリカ本作は、コロナ禍を乗り越えた現代社会でなお、真偽不明な怪情報やフェイクニュースがネット上で瞬く間に拡散されるカオスな実像を描く社会派ドラマ。ワクチンを接種した翌日に妻・明希が亡くなっ