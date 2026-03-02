◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）３歳初戦から能力の高さを存分に示す。アドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）はデビュー２連勝でデイリー杯２歳Ｓを制し、続く朝日杯ＦＳで３着。前走は力を要す重馬場で、４コーナーでは他馬と接触する不利があった。厳しい競馬を強いられ、本来の切れ味発揮