歌手の三丘翔太が２日、神奈川・横浜市開港記念会館でデビュー１０周年記念コンサートを行った。自身の愛称にちなんだ「ミッツー（３・２）の日」に地元・横浜で節目のコンサートを開催し、喜びもひとしおだ。「図らずも３月２日に１０周年の節目のコンサートを開催できて、幸せでいっぱいでした。これまで今日が来るのが楽しみと、ここまで思うこともなかったので、昨晩は寝付けませんでした」とかみ締めた。横浜でカラオケ