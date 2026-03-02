南佐久郡小海町の旅館でノロウイルスによる食中毒が発生したことが分かりました。２月17日から18日までに小海町の「ガトーキングダム小海」で、レストランの料理を食べた10歳未満を含む男女33人が下痢などの症状を訴え、調べたところ、患者と調理した人の便からノロウイルスが検出されました。保健所は施設の調理部門に対し2日から3日間の営業停止を命じています。