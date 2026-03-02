（伊東市役所前から中継）（伊藤 薫平 キャスター）私も久しぶりにこの伊東市に入って1日取材をさせてもらったのですけれども、前市長に対して、「裁判に発展して裁きを受けてほしい」という市民の皆さんの思いがある…、一方で、卒業証書を中心に、「とにかく真実が知りたいです」…という思いがいまだに強いことがよく感じ取れました。ここからは伊東市議会の青木副議長にお話をうかがっていきます。よろしくお願いします