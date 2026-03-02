インターネット上の有害情報を見つけて警察に通報する役割を担う「サイバーパトローラー」として活躍した専門学校生らに2日、山形県警察から感謝状が送られました。「サイバーパトローラー」は、犯罪につながる恐れがある有害な情報をインターネット上で見つけ警察に通報する役割を担うボランティアです。今年度は大原学園山形校の学生ら合わせて155人が委嘱を受け、県警察に情報