◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２日、オリックスとの強化試合（京セラドーム大阪）で試合前にサイン会を実施。キャッチボール後に三塁側のエキサイトシートエリアで３人ほどにサインを書いた。大谷は侍ジャパンの帽子、ユニホーム、大谷のタオルを身につけた少年にサインを書くなどしていたが、すぐさまファンが殺到。サイン会はすぐ打ち切ら