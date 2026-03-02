政府は2日、自民党が開いた会議で、イラン情勢について報告した。現地に在留する日本人の安否について政府は、ペルシャ湾に43隻の日本関係船舶が入り、23人の日本人乗組員が乗船していると明らかにした。いずれも安全な海域に待機しており、安否確認が取れているという。また、イラン当局による日本人1人の拘束が続いていることをうけ、出席した議員からは「これ以上拘束され、いわゆる人質のような形にならないように」といった意