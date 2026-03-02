今季から新設される「長嶋茂雄賞」の選考委員に選出された前阪神監督の岡田彰布オーナー付顧問が「長嶋茂雄さんは、私が少年のころからプロ野球の象徴として心に刻まれてきた存在です。現役時代も巨人の監督として、常に華やかさと球場全体の空気を変える特別な力を感じていた」と伝統の一戦で対決した長嶋さんの思い出を振り返った。岡田顧問は「選考委員としての責任は思いが、長嶋さんがそうだったように、成績のみならず、