天皇・皇后両陛下の長女・愛子さまは、女性の書家による書道展を初めて鑑賞されました。2日午前9時半ごろ、東京・日本橋の百貨店に春らしいクリーム色の装いで到着された愛子さま。「楽しみにしてまいりました」と出迎えた関係者に笑顔であいさつされました。「現代女流書展」は、日本を代表する女性書家が出品する国内有数の書道展です。大学で、平安時代の女流歌人について学ばれた愛子さま。顔を寄せてじっくりご覧になったのは