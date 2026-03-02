自民党の鈴木幹事長と日本維新の会の中司幹事長は２日、東京都内で会談し、衆院議員定数（４６５）を１割程度削減する法案を今国会に提出する方針を確認した。削減対象は、法施行から１年以内に与野党協議で結論が出ない場合、比例選だけで４５議席とする案が浮上している。会談には両党の政調会長、国会対策委員長が同席した。自民、維新両党は昨年の臨時国会に定数削減法案を提出したが、１月の衆院解散で廃案となっていた。