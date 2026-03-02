◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラD）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスと強化試合を行う。この日、ドジャースの山本由伸投手（27）とブルージェイズの岡本和真内野手（29）が合流し球場入り。全メンバーがそろった。この日、岡本はチームバスで他の侍戦士たちと共に球場入り。大谷は鈴木と笑顔で話しながらバスを降りてき