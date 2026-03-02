首都圏の中古マンションの相場価格が上昇し続けています。不動産調査会社の東京カンテイは、築年数や立地などの条件を一定にそろえ、中古マンションの相場価格を算出しています。それによりますと、2025年下半期の中古マンションの相場価格は、首都圏で1坪あたり462.3万円と26期連続で上昇しました。また、東京23区では1坪あたり604.4万円、都心部にいたっては891.4万円と900万円に迫っています。東京カンテイは、新築マンション価