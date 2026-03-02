先月、埼玉県狭山市の住宅で住人の夫婦が暴行され現金などが奪われた強盗致傷事件で、17歳から25歳の4人が逮捕されました。警察によりますと、佐藤辰弥容疑者と鎌田竜二容疑者ら4人は先月19日、狭山市の住宅に押し入り住人の高齢夫婦を殴るなどしケガをさせた上、現金13万円ほどや腕時計などを奪った疑いがもたれています。当時、通報を受け、駆けつけた警察官が現場近くで佐藤容疑者ら3人が乗る車を見つけていて、その後の捜査で4