“横山結衣”改め“相馬結衣”が、写真集「相馬結衣写真集immuable」（17日発売、玄光社）を発売する。そのカバーデザインが2日、発表され、追加カット1枚も公開した。21年11月のAKB48卒業後、舞台を中心に女優として活躍。25年12月22日には、祖父母の名字である姓をもらい、相馬結衣への改名を発表した。同写真集は改名後初で5年ぶり。発表されたタイトルは、“不変”を意味するフランス語。また、カバーカットに選ばれたのは、風