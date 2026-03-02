県南部のスーパー「よねや」2店舗が2日、リニューアルオープンしました。秋田市のナイスの子会社に譲渡されて運営体制が代わったもので、地元の食材をより充実させて、3日から残る4店舗も順次オープンします。「おはようございます、いらっしゃいませ～。」県の南部に6店舗を構えるスーパーの「よねや」は先月、山形市の「ヤマザワ」から秋田市のナイスの子会社に譲渡されました