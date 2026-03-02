小学女子のバスケットボールの大会が28日と1日の2日間、由利本荘市で行われ、熱戦が繰り広げられました。由利本荘市のナイスアリーナで28日と1日の2日間行われた、ナイスカップミニバスケットボールザ・ファイナル。出場したのは小学6年生を中心とした女子チームです。卒業を前に仲間との最高の思い出を作ってもらおうと開催されていて、6回目となる今年は県内24チームが参加しました。決勝に駒を進