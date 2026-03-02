佐渡市北立島で2日午後、複数枚の田んぼが燃える火災が発生しました。警察によりますと2日午後3時半頃、付近の住民から「田んぼのあぜが燃えている」と119番通報がありました。消防により火は約1時間後に消し止められましたが、複数の休耕田が燃えたということです。この火事によるケガ人や建物への燃え広がりはないということです。警察と消防が、原因や焼失面積を調べています。