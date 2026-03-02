ガソリンスタンドなどを展開する秋田市の「山二」が、新たに社会人野球チームを立ち上げました。地域の活性化を図りながら、全国大会出場を目指します。2日、発足した「山二」の硬式野球部。人口減少が進む中、競技を通して活力を生み出そうと3年前から構想を練り上げてきたといいます。秋田で働きたい、野球を続けたいという人に集まってもらおうと、県の内外で説明会を開くなどして部員を確保しました。山二 西村幸彦社長