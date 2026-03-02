チェルシーが、アル・ヒラルに所属するウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスの獲得に動く可能性があるようだ。昨夏にリヴァプールからアル・ヒラルへ移籍したヌニェスは、今季もここまで公式戦24試合に出場して9ゴール5アシストを記録。しかし、クラブが今夏に元フランス代表FWカリム・ベンゼマを獲得した煽りを受けて、サウジ・プロフェッショナルリーグの外国人枠から外されていた。イギリス『Chronicle Live』によれば、ヌニェ