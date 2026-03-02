全日本空輸（ANA）は、みぞれや降雪による悪天候が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。3月2日正午現在、特別対応を実施するのは、4日に東京/羽田を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。